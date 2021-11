Mulher é morta a tiros durante discussão na rua, em Guaratuba

Uma mulher identificada apenas pelo primeiro nome de Indianara foi morta a tiros, na tarde deste domingo (7), no bairro Coroados, em Guaratuba. A notícia foi divulgada pela rádio Litorânea.

Segundo a emissora, o crime aconteceu por volta de 15h30, na rua Piauí. A vítima teria 30 anos de idade e teria sido atingida com dois tiros durante uma discussão.

O Siate do Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando a equipe chegou ela já estava morta. A Polícia Militar também esteve no local até a chegada equipe do Instituto Médico Legal, que removeu o corpo para a sede do órgão, em Paranaguá, para perícia.