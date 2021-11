Vestibular da UFPR tem inscrições até 4ª feira. No Litoral são 462 vagas.

O Vestibular 2022 da Universidade Federal do Paraná (UFPR) está com inscrições abertas até esta quarta-feira, dia 10 de novembro. Entre as 5.376 vagas ofertadas, 1.126 são para os 33 cursos dos seis campi avançados da UFPR, localizados fora da cidade de Curitiba.

No Litoral, são 462 vagas: 316 em 11 cursos de Matinhos (UFPR Litoral) e 146 nos cinco cursos de Pontal do Paraná (Centro de Estudos do Mar). Confira.

A proposta dos campi descentralizados é atender às demandas dos municípios-sede, oferecendo cursos relacionados às vocações regionais específicas das cidades e microrregiões em que estão localizados, dessa forma, contribuem para a ampliação do acesso ao ensino superior, com o aprimoramento da democracia e com o desenvolvimento sustentável.

Os campi avançados são geridos pela Diretoria de Desenvolvimento e Integração dos Campi (Integra/UFPR), órgão executivo da administração, vinculado à Reitoria. Como explica o diretor da entidade, Renato Bochicchio: “a Integra/UFPR é uma unidade comprometida com a elaboração de políticas integradas às estruturas da administração central e em diálogo com as e comunidades dos campi avançados, com vistas ao pleno desenvolvimento do rico processo de interiorização de nossa universidade”.

Para Bochicchio, essa interiorização está atrelada ao recente processo de expansão do ensino superior brasileiro e resultou na ampliação da função social da UFPR. “A dimensão da função social da universidade passou a ser ampliada pela missão institucional de cada campus na participação direta no desenvolvimento local e regional. A atuação dos campi avançados tem sido decisiva na consolidação de uma UFPR com atuação plural, inclusiva, diversa, qualificada e distribuída em todo o estado do Paraná”, relata.

Os campi avançados da UFPR

CEM, em Pontal do Sul. Foto: ACS.

O Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar, localizado na cidade de Pontal do Sul, oferece cursos de graduação em Ciências Exatas, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Aquicultura e Oceanografia.

As oportunidade no Setor Litoral, com sede na cidade de Matinhos, são nos cursos de Administração Pública, Agroecologia, Artes, Ciências, Ciências Ambientais, Educação do Campo, Educação Física, Geografia, Gestão de Turismo, Gestão e Empreendedorismo, Gestão Imobiliária, Linguagem e Comunicação, Saúde Coletiva e Serviço Social.

Os cursos de graduação ofertados no Setor Palotina, localizado na cidade de Palotina, são Agronomia, Ciências Biológicas, Engenharia de Aquicultura, Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, Engenharia de Energia, Licenciatura em Ciências Exatas, Licenciatura em Computação, Medicina Veterinária.

O Campus Jandaia do Sul, no município de Jandaia do Sul, oferece cursos de graduação em Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Licenciatura em Ciências Exatas, Licenciatura em Computação.

O Campus Toledo, situado no município de Toledo, oferece o Bacharelado em Medicina.

O Pólo EaD Terra Roxa, no município de Terra Roxa, oferece a possibilidade de cursar a graduação de Administração Pública no modelo de educação a distância.

Foto: Samira Chami Neves/ ACS



Inscrições

Ao todo, são 5.376 vagas disponíveis em cursos de graduação, sendo várias em campi fora de Curitiba. O edital completo pode ser conferido no site do Núcleo de Concursos, em www.nc.ufpr.br.

Os interessados podem fazer a inscrição, até o dia 10 de novembro, apenas de maneira online, através do site do Núcleo de Concursos. É necessário pagar uma taxa de inscrição, de R$ 155,00.

Fontes: UFPR e Redação do Correio