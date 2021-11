Enio Verri visita prefeito de Guaratuba e confirma R$ 443 mil para a cidade

Foto: Paulina Muniz / Divulgação

Na sexta-feira (5), o deputado federal Enio Verri (PT) entregou pessoalmente ao prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (DEM), dois ofícios confirmando recursos para o município. São R$ 205 mil para a Saúde e R$ 238 mil para aquisição de um ônibus escolar.

Nos ofícios, o deputado explica que a prefeitura deverá cadastrar proposta no Fundo Nacional de Saúde e que os recursos para o ônibus serão encaminhados diretamente ao município pelo Ministério da Educação. Verri também colocou sua equipe à disposição para resolver questões documentais e agilizar a liberação dos recursos em Brasília.

A visita à Prefeitura de Guaratuba é uma retribuição do deputado ao prefeito, que esteve em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Verri levou Justus para conhecer a Liderança do PT na Câmara. Enio Verri é da cidade de Maringá e um dos membros da Frente Parlamentar Mista em Defesa do Litoral Brasileiro e da Frente Parlamentar em Apoio ao Ecoturismo, entre outras. Também é vice-líder do PT na Câmara.

Durante o encontro, o deputado explicou que a atuação do PT no Parlamento prioriza as votações que impactam toda a sociedade e que não se limita às emendas, mas que também busca atender os pleitos da população e destinar recursos diretamente aos municípios. O prefeito agradeceu o deputado e divulgou a visita nas redes sociais. “É muito bom contar com o apoio do Governo Federal com esses repasses e emendas, ficamos imensamente gratos, Deputado. Você é sempre bem vindo!”, disse Justus.

A recepção ao deputado contou com a presença de lideranças locais do PT: a professora Paulina Muniz, ex-vereadora do PT, os professores Wesley do Prado, Michele Strassburger e Veranice Massoni. A ex-vereadora Paulina agradeceu os novos recursos e lembrou que Verri já havia atendido um pedido seu e destinado R$ 100 mil para a Saúde de Guaratuba de uma emenda individual, em 2018.

Também compareceu a professora Sildia Stafim Eurich, representando a Escola Estadual Aníbal Khury, que explicou ao deputado que a instituição necessita de recursos urgentes para uma reforma. Verri solicitou mais informações e se comprometeu a buscar os recursos.

Ainda estiveram presentes a secretária municipal de Administração, Denise Gouveia, o chefe de Gabinete, Toni Caldeira, a jornalista Grazi Eurich, a assessora Debura Aquino e o cidadão Josuel Gouveia. Da Secretaria de Educação, compareceram a coordenadora geral, Karyna Brunetti, e o diretor Thiago Montoro.





Fotos: Assessoria Enio Verri e Prefeitura de Guaratuba

Caravana Requião em Paranaguá

Em sua passagem pelo Litoral, Enio Verri participou, na noite de sexta, da Caravana Requião em Paranaguá, que está percorrendo o estado para divulgar a pré-candidatura a governador.

Requião saiu do MDB e ainda está sem partido. O PT é uma das possibilidades. “Eu fui secretário de Planejamento no governo Requião. Tenho o maior orgulho disso. Posso dizer pra vocês com a convicção de alguém que não era do mesmo partido, na época, que Requião entende o Paraná como ninguém”, afirmou o deputado.

“A caravana tem esse caráter multipartidário. São todos os setores da sociedade, partidos políticos, centrais sindicais, mas todos tem uma coisa em comum, querem melhorar a vida do povo do estado”, disse Verri.