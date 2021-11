Terminal da Cattalini se mantém em 1º no ranking ambiental

Terminal da Cattalini se mantém em 1º no ranking ambiental

Foto: Cattalini / Divulgação

A Cattalini Terminais Marítimos, no Porto de Paranaguá, alcançou o melhor desempenho entre os Terminais de Uso Privado (TUPs) de armazenagem e movimentação de granéis líquidos, descrito no Índice de Desempenho Ambiental (IDA) de 2021, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAq). No ranking geral, entre os 92 TUPs analisados, a empresa ficou na quarta colocação.

Com uma pontuação de 93,6, essa foi a segunda vez consecutiva que o terminal da Cattalini, referência nacional na movimentação de granéis líquidos, ficou na liderança do ranking brasileiro.

Para o diretor-presidente da Cattalini, José Paulo Fernandes, os resultados obtidos são reflexos de uma postura adotada pela empresa junto à diferentes áreas.

“A nota e a colocação da Cattalini refletem nossa orientação para a excelência operacional e para os princípios ESG para atender a expectativa de nossos clientes e de toda sociedade”, declarou Fernandes, referindo-se à sigla em inglês para Environmental, Social and Governance” (ambiental, social e governança, em português. Princípios geralmente utilizados para medir e melhorar as práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização).

Avaliada desde 2015, ano a ano a empresa registrou evolução na pontuação alcançada no IDA, mantendo-se entre as primeiras colocações desde 2017.

Segundo o Gerente de Saúde, Segurança, Proteção Ambiental e Qualidade (SSPAQ), Fernando Pereira dos Santos, o histórico obtido pela Cattalni reflete o esforço da organização para a melhoria contínua dos processos e controles relacionados à proteção e preservação do meio ambiente.

“O índice reflete o atingimento dos objetivos da Cattalini em realizar o seu melhor. O IDA deve ser utilizado como ferramenta de gestão. As questões que compõe o Índice vão além dos aspectos legais e mandatórios. Envolvem, também, boas práticas que incrementam os cuidados e os controles ambientais minimizando os riscos das atividades”, destacou.

Entre os programas ambientais desenvolvidos pela Cattalini Terminais Marítimos, estão os voltados aos monitoramentos da qualidade da água, controle de ruídos, gerenciamento de resíduos, monitoramento da qualidade do ar, gestão de emergências, dentre outros. Todos estes monitoramentos e controles fazem parte do Programa de Gerenciamento de Riscos da organização.

Gestão Ambiental

Aplicado desde 2015, o Índice de Desempenho Ambiental descreve a performance de 31 portos públicos e de 92 TUPs. Todos são avaliados por meio de indicadores baseados no cumprimento da legislação e no desenvolvimento das melhores práticas de gestão ambiental, saúde e segurança de operações.

O índice é reconhecido como uma referência no setor aquaviário brasileiro e é uma das principais ferramentas para avaliação da gestão ambiental de instalações portuárias reguladas pela ANTAq.