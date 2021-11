Mãe envolvida em acidente em Guaratuba faz desabafo e pede justiça

A mãe de Luan Vasconcellos Cordista, de 17 anos, que perdeu a perna esquerda em um acidente na Avenida Paraná, em Guaratuba, na tarde de sábado (6), postou um desabafo e um apelo nas redes sociais.

Andreia Godoi Vasconcellos estava no veículo Meriva envolvido no mesmo acidente. Ela conta que parou para o filho desembarcar e retirar a bicicleta. Ele seguiria pela avenida e ela entraria em uma rua à esquerda. Quando Luan retirava a bicicleta do bagageiro, ele foi atingido por um veículo Gol que também bateu na traseira do carro. Os dois automóveis foram parar na valeta da lateral da avenida.

“O motorista do Gol e sua acompanhante estavam com sinais visíveis de embriaguez”, afirma Andreia. “Ele foi conduzido ao hospital algemado, porém solto ali mesmo, pois seu advogado alegou que havia um terceiro veículo envolvido no acidente e que fugiu”, continua.

“Enquanto ele tenta se eximir da culpa, meu filho de apenas 17 anos teve seus planos adiados por ter perdido uma perna e eu me encontro sem meu carro, que é meu único bem, usado para trabalho”.

Ela termina com um apelo: “Peço apenas que esse motorista e sua família se manifestem e nos ajudem, quero e preciso que a justiça seja feita!!!!”.