Ladrões levam R$ 842 mil de malote no Centro de Matinhos

Assalto mobilizou diversas equipes das polícias (Imagem: Comunica Matinhos)

Homens fortemente armados roubaram R$ 842 mil do malote de um supermercado, em Matinhos, nesta segunda-feira (8).

O roubo aconteceu na área central e mobilizou diversas equipes das polícias Civil e Militar. O carro usado na ação foi encontrado, mas os ladrões fugiram.

O assalto foi pela manhã. Cinco homens, um deles usando um fuzil e outro uma espingarda calibre 12, renderam as duas pessoas que levavam o malote para depósito no Banco Sicoob, no Centro.

Eles fugiram em um Fiat Uno Way, que foi abandonado logo em seguida. O carro havia sido roubado em Curitiba no início de outubro e estava com placas falsas. Até o momento, ninguém foi preso.