Guaratuba sedia Campeonato Brasileiro de Vela neste final de semana

Foto: Divulgação

O Iate Clube de Guaratuba vai sediar neste próximo final de semana (dias 12, 13 e 14) o Campeonato Brasileiro de Lightning 2021, uma das principais classes da vela. Participam 15 embarcações de diversos estados.

A programação será dividida em 3 dias de regatas classificatórias, com 2 a 3 regatas diárias. O horário de início das regatas está programado para as 12h. O barco campeão será revelado no domingo, dia 14, com um evento de fechamento e entrega de prêmios.

O evento, sediado no Espaço de Vela do Iate Clube de Guaratuba, será aberto ao público, com entrada gratuita.

A classe Lightning possui 460 flotilhas ativas mundo afora, sendo a de Guaratuba, chamada de Flotilha Guará. O barco, considerado bastante técnico pelos atletas, conta com uma tripulação de 3 pessoas. Possui 19 pés e 3 velas (grande, buja e spinaker).