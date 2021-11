Guaraqueçaba promove descida de caiaque no feriado

Guaraqueçaba promove descida de caiaque no feriado

A Prefeitura de Guaraqueçaba promove uma descida de caiaque pelo rio Guaraqueçaba neste feriado da Proclamação da República, segunda-feira, 15.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 17h desta sexta-feira (12) diretamente na sede da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, localizada no Mercado Municipal.

Poderão participar do evento jovens e adultos de todas as idades e crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis. O uso de coletes salva-vidas, que serão fornecidos, é obrigatório.

Os participantes deverão estar no ponto de ônibus em frente ao Colégio Estadual Marcílio Dias (rua Ferreira Lopes, 73, Centro), às 8h do dia 15. A Prefeitura fornecerá transporte para os participantes e para os caiaques até o rio Guaraqueçaba, onde será dada a largada às 10h, sem horário previsto para chegada na sede.

A prefeitura informa que o evento tem o intuito de promover o turismo de natureza, o esporte, a saúde e o lazer e fomentar o comércio local com a movimentação dos visitantes e munícipes das 45 comunidades do município que são atraídos para a sede. O rio Guaraqueçaba fica em um local bastante preservado da Grande Reserva Mata Atlântica.

* Todos os participantes deverão assinar o formulário de inscrição e termo de responsabilidade que estão disponíveis no link abaixo. O documento deverá ser entregue na Secretaria de Turismo.

https://www.guaraquecaba.pr.gov.br/documentos/anexos_noticias/102.pdf