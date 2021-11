CMEIs de Guaratuba começam a retomada das aulas presenciais

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

As aulas presenciais voltaram para as crianças do Infantil III nos centros municipais de educação infantil (CMEIs) de Guaratuba.

A retomada foi nesta segunda-feira (8). As turmas Maternal I e II retornam no próximo dia 22.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, 75% dos pais ou responsáveis assinaram o termo de autorização. O retorno está acontecendo de forma escalonada: as turmas foram divididas em grupos, onde cada grupo participa semana sim, semana não das aulas presenciais. “Hoje este retorno foi muito tranquilo, sendo possível observar que as crianças estavam com saudades da sua rotina nos CMEIs”, informou a prefeitura na segunda-feira.

Ainda de acordo com a prefeitura, o protocolo estabelecido pela Vigilância Sanitária prevê, entre outras coisas, que o tempo máximo de permanência do aluno na escola deverá ser de quatro horas, que todos devem usar máscaras o tempo todo, dentro e fora das salas de aula, e que alunos e funcionários deverão levar seus próprios copos ou garrafas de água de uso individual.















Fonte: Prefeitura de Guaratuba