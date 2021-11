PM prende mais um envolvido com o tráfico no Nereidas

Na noite desta terça-feira (9), policiais militares prenderam um homem de 45 anos que portava 6 buchas de cocaína. A prisão foi feita após abordagem na rua Costa Rica, no balneário Nereidas – “local conhecido pela movimentação de usuários e traficantes de drogas” de Guaratuba, segundo a PM.

De acordo com a polícia, a ação é desdobramento de uma denúncia feita na segunda-feira (8), quando foi preso na rua Panamá, no mesmo bairro, um traficante de drogas de 32 anos de idade, flagrado com 133 buchas de cocaína em uma sacola de supermercado. Os dois homens foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil.