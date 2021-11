Pontal deve ampliar participação social no Conselho de Desenvolvimento Econômico

O prefeito Rudão Gimenes (MDB) confirmou a reativação e a ampliação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Pontal do Paraná (Prodec), que terá ainda maior participação da sociedade.

O Prodec foi formado em 2020 por membros da Associação Comercial (Aciapar), Prefeitura, Câmara de Vereadores, instituições de ensino e representantes da sociedade civil. O objetivo é discutir e propor projetos para o município, promovendo uma gestão mais participativa.

No final do ano passado, foi feito um concurso em escolas do município para escolher um nome, um slogan (frase) e um logo (logotipo) para o conselho.

A entrega do prêmio aos escolhidos foi feita agora, no início de novembro, no Centro de Capacitação da Prefeitura, em Praia de Leste. Além do prefeito, participaram do evento a presidente da Câmara Municipal, Nega Borges (MDB), vereadores, secretários municipais, professores, diretores de escolas municipais e os alunos vencedores.

“Além da apresentação dos resultados, nós também nos comprometemos em encaminhar o projeto de lei para a Câmara de Vereadores com algumas alterações, em especial aumentando a participação de outros segmentos da sociedade como a pesca, transporte marítimo, corretores, associações de balneários etc.” afirmou o prefeito.

Confira a logo, nome e slogan do Prodec

Categoria Nome: Pontal Progresso

Aluna: Poliana Rodrigues da Silva

Escola: Professora Zélia Ceranto Rivatto

Categoria Frase: Pontal do Paraná, cuidando do presente, investindo no futuro!

Aluno: Hyago Capistrano de Araujo

Escola: Luiz Antônio Amatuzzi de Pinho

Categoria Logo

Aluno: Guilherme de Souza Maciel

Escola: Professora Zélia Ceranto Rivatto