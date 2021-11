Matinhos: Jacaré encontrado na praia não é o Adilson

Vídeo: Sapo Pescador Lopes

Na manhã desta terça-feira (9), um jacaré encalhou, já sem vida, na praia próxima ao Pico de Matinhos.

De acordo com a página Comunica Matinhos, o animal foi recolhido pela equipe do LEC-UFPR, que opera no Paraná o Projeto de Monitoramento das Praias, para identificar de onde veio e qual a causa da morte.

Os pescadores e Douglas Gerassom, da Comunica Matinhos, fizeram questão de informar que não se trata do famoso jacaré Adilson, removido na semana passada para um local protegido no município vizinho de Pontal do Paraná.

Há cinco anos, o réptil vivia em um canal de drenagem da movimentada avenida Juscelino Kubitschek. Quando foi transportado, os técnicos verificaram que se tratava de uma fêmea.

“É constante o fato de animais encostarem nas praias, tartarugas, baleias, lobos marinhos e muitas outras espécies. Desta vez foi um jacaré, trazido pela maré”, conta Gerassom.

“Algumas pessoas especularam nas redes sociais que poderia ser o Jacaré Adilson, recentemente levado para Estação Ecológica do Rio Guaraguaçu, e que no momento está bem em sua nova morada”.