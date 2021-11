Diretor de colégio de Guaraqueçaba busca alunos de barco

Foto: SEED

Aramis Barbosa, diretor do Colégio Estadual Ilha Rasa, em Guaraqueçaba, foi buscar de barco os estudantes que fizeram a prova do Saeb (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica) nesta terça-feira (9).

A situação bastante comum no município que tem 45 comunidades afastadas, ganhou destaque em reportagem da Agência Estadual de Notícias. Leia:

O colégio teve 100% de presença, aplicando o exame aos 23 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e 13 alunos do 3º ano do Ensino Médio.

“Este dia especial foi planejado com muita antecedência, considerando que os alunos do colégio pertencem a outras comunidades que dependem de embarcação”, conta Aramis.

Ele explica que há estudantes que moram mais perto da escola, a cinco minutos de distância, como os que vivem em Mariana, e mais longe, como os que moram na comunidade de Medeiros, a 40 minutos. A embarcação foi disponibilizada por meio de uma parceria da Secretaria Municipal de Educação de Guaraqueçaba e do Instituto Fundepar.

O diretor destaca que pretendia fortalecer junto aos estudantes a importância de participarem deste tipo de avaliação. “Tivemos muitos momentos de preparação com os alunos. Espero que a participação deles na avaliação traga bons indicadores da qualidade do processo ensino-aprendizagem do nosso colégio”, diz.

Além de buscar os estudantes, a escola também promoveu outras ações para incentivar a participação no Saeb, como um café da manhã especial e um momento de confraternização.

AVALIAÇÃO – Os testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica começaram nesta segunda-feira (8) e seguem até 10 de dezembro. O Saeb é um conjunto de provas que têm como objetivo obter um diagnóstico da educação básica brasileira, incluindo escolas públicas e privadas.

Na rede estadual de ensino do Paraná, participam das provas os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, com questões de Língua Portuguesa e Matemática para todos e de Ciências da Natureza e Ciências Humanas para parte deles, e do 3º e 4º anos do Ensino Médio, com questões de Língua Portuguesa e Matemática.

Além dos testes realizados pelos estudantes, o Saeb contempla também questionários que devem ser respondidos por secretários municipais de Educação, diretores de escolas e professores. Os resultados preliminares serão disponibilizados posteriormente no Portal do Inep — Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, vinculado ao Ministério da Educação.

A maioria dos colégios estaduais do Paraná se preparou para o Saeb 2021, reforçando material de apoio para os estudantes e conversando sobre a importância de avaliação externa.

As médias de desempenho dos estudantes apuradas no Saeb, junto com as taxas de aprovação, reprovação e abandono (levantadas no Censo Escolar), compõem o Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). A partir dessas informações, as escolas e as redes municipais e estaduais de ensino podem avaliar a qualidade da educação oferecida aos estudantes.

Foto:SEED

Reportagem: AEN