Suspeito de assaltar mercearia é preso em Pontal do Paraná

Foto: 9º BPM

A Polícia Militar prendeu na tarde desta quarta-feira (10) em Pontal do Paraná um homem que confessou ter assaltado uma mercearia na noite anterior.

A prisão foi feita por uma equipe da Rotam que patrulhava pela PR-412, no Balneário Olho D’água. Os policiais viram dois homens parados na esquina da rodovia com a principal entrada do balneário e resolveram averiguar. “Desconfiados, e suspeitando de que um dos homens poderia ser o autor de um roubo realizado em mercearia do Balneário Praia de Leste”, eles abordaram e revistaram os suspeitos.

Com um dos homens, de 25 anos, os policiais localizaram uma pistola da marca Glock, calibre 380, com numeração raspada e carregada com 14 munições. Com o segundo suspeito, de 28 anos, nada de ilícito foi encontrado, contudo, indagado, ele admitiu que sabia que o outro estava portando a arma.

Na delegacia, o homem com quem foi encontrada a pistola confessou ser o autor do roubo na terça-feira. Ele foi reconhecido pelas vítimas. Os dois foram presos e ficaram à disposição da Polícia Civil, que vai dar andamento ao caso.

Fonte: Comunicação Social do 9º BPM