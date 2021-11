Paranaguá recebe famosos e apresenta talentos locais no festival de humor

A quarta edição do Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá, acontece de 19 a 28 de novembro, com espetáculos de stand-up e comédia conduzidos por nomes nacionais do humor.

As apresentações ocorrerão no Teatro Municipal Rachel Costa, seguindo protocolos de segurança contra o coronavírus. Talentos locais vão abrir os espetáculos. Todas as noites, o público terá a presença de intérprete de Libras e audiodescrição.

Os ingressos já estão disponíveis pelo site www.hahanagua.com.br, com valores a partir de R$ 10 (inteira), no primeiro lote.

Com seis dias de apresentações, que também contará com a abertura diária de humoristas parnanguaras, no dia 19 de novembro (sexta-feira), a partir das 20h, o palco ficará por conta de Diogo Portugal, um dos pioneiros do stand-up comedy no Brasil.

Já no dia 20 (sábado), também a partir das 20h, quem sobe ao palco é a hilária Nany People, uma das artistas mais multifacetadas do País, que quebrou barreiras e foi uma das pioneiras da televisão brasileira.

No dia 21 (domingo), a partir das 19h, chega pela primeira vez em Paranaguá o fenômeno do humor Igor Guimarães. Com seu estilo diferenciado de contar suas piadas, tiradas rápidas e uma voz bem particular, se destacou logo no início da carreira.

Continuando a programação na semana seguinte, no dia 26 (sexta-feira), a partir das 20h, será a vez do comediante e músico Marcelo Marrom. Com grande experiência na área do humor publicitário, criou vários jingles de destaque, entre eles, alguns famosos do Multishow.

Para completar, no dia 27 (sábado), também a partir das 20h, será a vez de Victor Sarro. Um dos principais nomes da nova geração de humoristas no Brasil, atuou ao lado de Fábio Porchat no Comédia em Pé, o primeiro grupo de stand-up do país.

Fechando a programação, como uma atração pedida pelos parnanguaras, no dia 28 (domingo), a partir das 19h, o showman Marcus Cirillo, um típico e engraçado homem do campo, bruto, parrudo, sistemático e cheio de personalidade.

O Hahanaguá é realizado pela Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo, com apresentação da Cattalini Terminais Marítimos. Todos os espetáculos contam com intérpretes de Libras e audiodescrição. Para acessar o evento, é necessário comprovar vacinação contra a covid-19, usar máscara e apresentar documento com foto. Acompanhe as novidades por meio das redes sociais oficiais, pelo Facebook @hahanagua e pelo Instagram @hahanagua

Confira a programação do Hahanaguá 2021:

19/11 – João Gomes + Diogo Portugal

20/11 – Sarita Fernet + Nany People

21/11 – Gabi Martins + Igor Guimarães

26/11 – Pilda + Marcelo Marrom

27/11 – Tia Nice + Victor Sarro

28/11 – Gilson Martins + Matheus Cirilo

Hahanaguá – Festival de Humor de Paranaguá

Data: de 19 até 28 de novembro (finais de semana)

Local: Teatro Municipal Rachel Costa

(Rua XV de Novembro, 87 – Centro Histórico)

Valor: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Confira a programação completa pelo site www.hahanagua.com.br

Necessário apresentação de comprovante de vacinação e uso obrigatório de máscara

Classificação: 18 anos

Apresentação: Cattalini Terminais Marítimos

Realização: Ministério da Cidadania | Secretaria Especial da Cultura