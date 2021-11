Lateral Victor Ferraz se despede do Grêmio

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio anunciou o desligamento do lateral Victor Ferraz. Segundo nota oficial do clube, o acordo de saída aconteceu de maneira consensual para a liberação antecipada do jogador. Além disso, o Tricolor Gaúcho agradeceu ao atleta pelo profissionalismo e dedicação, desejando sucesso na continuidade de sua trajetória no futebol.

No entanto, os últimos meses de Ferraz em Porto Alegre não foram tão bons. O lateral-direito não entra em campo desde a metade do ano, quando disputou a Recopa Gaúcha. Um dos três jogos realizados pelo jogador neste ano. Ao todo, o lateral se despede do clube gaúcho com 45 partidas, um gol marcado e quatro assistências.

Ainda que acerte com outro time nesta reta final de 2021, Victor Ferraz apenas poderá voltar a atuar oficialmente no ano que vem. Isso porque as janelas de inscrições estão fechadas e devem reabrir somente na próxima temporada. Enquanto isso, o Grêmio luta a cada partida para se manter na elite do futebol nacional.

A equipe comandada por Vagner Mancini está em uma situação complicada no Campeonato Brasileiro e busca somar pontos para sair da zona de rebaixamento. Sendo assim, o clube de Porto Alegre tem até a 38ª e última rodada para subir na tabela de classificação.

O último jogo do Grêmio será contra o atual líder e principal candidato ao título da competição, Atlético Mineiro. Em compensação, os gaúchos poderão jogar em sua arena neste último compromisso do ano.

Certamente, as partidas finais do Brasileiro devem animar muitos apaixonados pelo esporte mais popular do país a realizarem apostas de futebol em seus times favoritos. Isso porque o campeonato tem muito a ser decidido além do título, como os clubes classificados para Libertadores, as equipes garantidas na Sul-Americana e os times rebaixados.

O site da Apostaquente é o lugar ideal para receber as suas apostas tanto nas competições nacionais quanto nos eventos esportivos mais importantes do mundo, como a NFL, UFC, Liga dos Campeões, Premier League, La Liga e muito mais. Além disso, a plataforma conta com uma enorme variedade de apostas em esportes eletrônicos.E o jogador precisa de poucos cliques para fazer seu cadastro e realizar a aposta desejada, além da facilidade e segurança nos pagamentos, como assegura o portal iGaming Brazil: “Pay4Fun confirma parceria com plataforma Apostaquente”.