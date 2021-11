Sanepar abre atendimento aos clientes neste sábado no Litoral

Sanepar abre atendimento aos clientes neste sábado no Litoral

Escritório de Pontal do Paraná fica na PR 412, em Ipanema

A Sanepar vai abrir seus escritórios em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná neste sábado (13). A intenção é atender proprietários de imóveis na regularização e parcelamento de débitos, inclusive os que residem em outras cidades que vão aproveitar o feriado no Litoral. Também será uma oportunidade para cadastramento na Tarifa Social. O horário de atendimento será das 9h às 13h, por ordem de chegada.

O Programa de Recuperação de Crédito Cliente Particular (Reclip) permite o parcelamento de débitos em até 60 meses, sem multa e sem valor de entrada. São considerados débitos até junho de 2021.

A taxa de juros foi reduzida de 0,46% para 0,1% ao mês. O Reclip também não exige valor mínimo da parcela. Depois de negociada a dívida, o valor do parcelamento será incluído nas faturas subsequentes. Todas as parcelas serão lançadas diretamente nas faturas conforme a negociação, não havendo pagamento em dinheiro em nenhuma situação.

TARIFA SOCIAL – Atualmente apenas 210 mil famílias em todo o Paraná estão cadastradas no programa Tarifa Social da Sanepar, que tem o valor de R$ 17,30 mensal para consumo de água até 5 m³ e serviço de coleta e tratamento de esgoto.

Os critérios para se cadastrar no programa: Imóveis residenciais com área construída de até 70 m²; consumo mensal de água deve ser de até 10 m³/mês (até quatro pessoas) ou de 2,5 m³/mês por residente no imóvel; e renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Centrais de Relacionamento da Sanepar

Guaratuba:

Av. Sete de Setembro, 19, Centro

Matinhos:

Rua da Fonte 264, Centro

Pontal do Paraná:

Rodovia PR 412, 6330, Balneário Ipanema