Covid: Guaratuba informa sobre dose de reforço e nova chamada

Todos os idosos (acima de 60 anos) e profissionais de saúde que tomaram a 2ª dose até 31 de maio já podem tomar a dose de reforço na Central de Vacinação, que fica no Ginásio do Parque Municipal do Canela – Piçarras.

Não precisa fazer agendamento. Atendimento durante os dias úteis, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h.

Para as pessoas acima de 18 anos que não se vacinaram – e se cadastraram ou não no site – a Central vai atender, também sem precisar agendar, na quarta-feira (17) e na quinta-feira (18).

Para fazer o cadastro basta acessar o site vacinas.guaratuba.pr.gov.br e preencher seus dados.