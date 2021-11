Louvor das igrejas na Praia Central acolhe jovens e famílias em Guaratuba

Igrejas cristãs evangélicas com organização no município de Guaratuba (Igreja Viva, Igreja Resgate e a Igreja Batista Independente) se uniram na na Praia Central na noite deste sábado (13) para organizar um culto coletivo, louvar a Deus e realizar uma apresentação cultural com músicas e teatro de conteúdo cristão.

O culto foi um sucesso e contou com a participação de muitos jovens e famílias de várias regiões da cidade. Os responsáveis pelas igrejas acolheram as pessoas que participaram pela primeira vez.

O louvor teve uma enorme presença de jovens e a programação faz parte da agenda do movimento dos jovens da Igreja Viva no município.

“O propósito foi realizar um momento de comunhão e adoração entre as igrejas que se fizeram presentes” – disse Juliano Ribas, um dos líderes do movimento de jovens da Igreja Viva.











Texto e fotos: Cristiano Bassa