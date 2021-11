Prefeitura de Guaratuba tem novo horário de funcionamento

O prefeito Roberto Justus assinou o Decreto nº 24.008, que altera o horário de funcionamento das repartições públicas municipais entre 16 de novembro a 17 de dezembro.

Funcionarão das 8h às 14h, de segunda a sexta

Sede Administrativa.

Procuradoria Geral.

Atendimento administrativo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Secretaria Municipal da Pesca e da Agricultura.

Atendimento administrativo da Secretaria Especial das Demandas da Área Rural.

Secretaria Municipal do Esporte e Lazer.

Atendimento administrativo da Secretaria Municipal do Urbanismo.

Ouvidoria Geral. Departamento de Recursos Humanos.

Departamento de Patrimônio.

Departamento de Arquivo Geral.

Departamento de Desenvolvimento. Departamento de CPD.

Das 9h às 15h, de segunda a sexta

Procuradoria Fiscal e Agência do Contribuinte.

Agência do Trabalhador e Instituto de Identificação, com atendimento em expediente normal.

Das 7h às 13h

Garagem Municipal – sede da Secretaria Municipal da Infraestrutura e Obras.

Não haverá a alteração do horário normal de funcionamento e atendimento ao público nas seguintes repartições:

Secretaria Municipal da Saúde, Pronto Socorro, Hospital Municipal, Samu, Farmácia Básica e Unidades Básicas de Saúde.

Secretaria Municipal da Segurança Pública, cuja escala de plantões segue o curso normal, em funcionamento as 24 horas de cada dia.

Secretaria Municipal do Bem Estar e Promoção Social em todos os seus departamentos e unidades, incluindo a Casa da Criança e do Adolescente, cuja escala de plantões segue o curso normal, em funcionamento as 24 horas de cada dia.

Secretaria Municipal da Educação em todas as unidades que a compõem.

Secretaria Municipal da Cultura e do Turismo, cujo atendimento segue ainda mais intenso nesse período.

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Camping Municipal, com atendimento em expediente normal todos os dias.

Terminal Rodoviário, com atendimento em expediente normal todos os dias.

Departamentos de Projetos e de Fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo, cujos servidores trabalharão em expediente normal todos os dias, reduzido o atendimento ao público.

Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, com atendimento em escala de plantões de 12×36 horas.

Não haverá alteração de horários nos atendimentos realizados pelas empresas terceirizadas que prestam serviços para a Prefeitura.