Matinhos vai adotar tarifa zero no transporte coletivo

Foto: Departamnto de Comunicação da Prefeitura de Matinhos

O prefeito de Matinhos, Zé da Ecler, recebeu na quinta-feira (11) o vereador de Curitiba e jornalista Herivelto Oliveira (Cidadania). A visita aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Turismo, de onde o prefeito está despachando temporariamente.

Herivelto foi um dos palestrantes do 1° Seminário Políticas Públicas para Cidades Inteligentes, organizado pela Escola do Legislativo da Câmara de Vereadores de Matinhos, entre 8 e 12 de novembro. O tema de sua apresentação foi “Mobilidade: O Desafio da Tarifa Zero“.

O vereador curitibano mostrou um cenário de crise no transporte coletivo, sobretudo durante a pandemia, algumas cidades que já implantaram a tarifa zero no Brasil e no mundo – 2 delas no Paraná, Pitanga e Ivaiporã. Também mostrou como seria a tarifa zero em Curitiba. Um reportagem do Jornal Hoje, em chamada de Maju Coutinho, mostrou a experiência em Caucaia, segunda maior cidade do Ceará.

A mobilidade em Matinhos foi o assunto do encontro entre Zé da Ecler e o vereador curitibano. O prefeito já decidiu que irá implantar um sistema de transporte coletivo gratuito para a população.

A Câmara já aprovou o modelo de transporte coletivo gratuito na cidade, a Lei 2.276, de 30 de setembro. De acordo com a prefeitura, a implantação será feita através de uma PPP, parceria público-privada. O processo de licitação para escolher a empresa responsável já iniciou, informou .

Haverá cinco linhas de ônibus, com dois ônibus em cada linha, sendo um deles micro. Os veículos circularão das 7h às 23h, com passagem gratuita aos usuários. O custo seria bancado pela publicidade de empresas privadas em telas de LED dentro dos ônibus, que também trariam informações de interesse público.

A vista de Herivelto Oliveira ao prefeito Zé da Ecler foi acompanhada pelo presidente da Câmara, vereador Mário Braga (Podemos) e pelo vereador Gerson Júnior (PL).

Assista a apresentação de Erivelto Oliveira na Escola do Legislativo