PM prende suspeitos de homicídios relacionados ao tráfico no Litoral

Policiais militares prenderam cinco homens e uma mulher na tarde desta segunda-feira (15) em Pontal do Paraná.

Segundo investigações da inteligência do Batalhão do Litoral, eles pertencem a uma facção criminosa e estariam envolvidos em tráfico de drogas e vários homicídios recentes e relacionados ao tráfico na região.

Eles também teriam participação na morte de duas mortes ocorridas na madrugada de segunda: Ivonei Fabiano Alberti, de 27, assassinado em Praia de Leste, em Pontal; e Josuel Duarte, de 39 anos, natural de Guaratuba, morto no balneário Arco-Íris, em Matinhos, no limite com o município de Pontal.

Com o apoio do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), policiais da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) cercaram duas casas na rua Itaporanga no Balneário de Ipanema onde eles estavam escondidos.

Nos imóveis, foram apreendidas 2 pistolas e munição de diversos calibres. Um dos homens presos era procurado pela Justiça, a mulher estava desobedecendo prisão domiciliar e vários deles tinham sido presos. Todos foram levados para a Delegacia da Polícia Civil.