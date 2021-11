Guaratuba faz seleção para empregos em Itapoá

A Agência do Trabalhador de Guaratuba anuncia seleção para pessoas interessadas em trabalhar na cidade vizinha de Itapoá (SC).

São 52 vagas. Interessados deverão comparecer para seleção no Ginásio Municipal José Richa, no bairro Cohapar, de quinta a sexta-feira (18 e 19).

Ajudante de produção – 50 vagas

Salário: R$ 1.381,62

Benefícios: plano de saúde, refeição no local, transporte e seguro de vida.

Requisitos: acima de 18 anos, ensino fundamental completo.

Documentos necessários: currículo impresso, cópia do RG e CPF.

Técnico enfermagem do trabalho – 1 vaga

Salário: R$ 3.000,00

Benefícios: plano de saúde, refeição no local, transporte e seguro de vida.

Requisitos: formação em enfermagem com especialização em enfermagem do trabalho; Coren ativo; experiência comprovada na Carteira de Trabalho.

Documentos necessários: currículo impresso, cópia do RG e CPF.

Bombeiro civil – 1 vaga

Salário: R$ 2.900,00

Benefícios: plano de saúde, refeição no local, transporte e seguro de vida.

Requisitos: possuir carteira e inscrição ativa no Corpo de Bombeiros de Santa Catarina; curso de atendimento pré-hospitalar; experiência comprovada na função; desejável CNH B.

Documentos necessários: currículo impresso, cópia do RG e CPF.

Agendamentos para outras vagas acesse a Agência do Trabalhador pela internet: http://portal.guaratuba.pr.gov.br/agenciadotrabalhador

Mais informações pelo telefone: 3472-8591