PF investiga jovem de Paranaguá por apologia do nazismo

Fotos: Polícia Federal

A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (17) mandado de busca e apreensão em Paranaguá, na residência de um jovem de 19 anos investigado por crime de racismo, e de divulgação de ideais nazistas e de supremacia branca em redes sociais.

Segundo a investigação, o rapaz vinha divulgando imagens contendo mensagens depreciativas e imagens de menosprezo acerca do povo Judeu.

Além disso, o jovem, aluno do Instituto Federal do Paraná-IFPR, se autointitulava um “nazista alemão reencarnado” e divulgava vídeos e imagens dos massacres ocorridos nas cidades de Suzano/SP (2019) e Columbine/CO/EUA (1999), enaltecendo tais atos, praticados por jovens com idade bastante próxima a do investigado.

Após o cumprimento da ordem judicial, o jovem teve seus dispositivos eletrônicos arrecadados pela equipe de investigação e foi ouvido na Delegacia de Polícia Federal de Paranaguá.

Com análise do conteúdo, a Polícia Federal pode concluir as investigações ou mesmo identificar outros envolvidos.

Se comprovada a prática do crime, o jovem será indiciado pela Polícia Federal e poderá sofrer pena de até cinco anos de reclusão e multa, conforme art. 20, parágrafo 1°, da Lei 7.716/1989, além de eventuais outros crimes que possam ser identificados a partir das buscas.