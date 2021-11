Agência de Fomento apresenta linhas de crédito hoje em Guaratuba

Foto: Prefeitura de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba informa aos empreendedores locais que está acontecendo nesta quarta-feira (17), no pátio do ginásio José Richa até às 17h, a divulgação das linhas da Fomento Paraná.

A Agência de Fomento é um órgão do governo do estado que leva crédito a juros baixos para todo tipo de empreendedor. O Microcrédito Fácil é uma linha de crédito para atender empreendedores informais, MEIs ou microempresas com faturamento de até R$ 360 mi ao ano. Os recursos podem ser usados para capital de giro ou para investir na implantação, manutenção ou ampliação do negócio.

Este serviço é prestado no município através da Sala do Empreendedor localizada na sede da Agência do Trabalhador.

Os interessados devem realizar cadastro de atendimento através do site: https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Sistema-de-Agendamento-do-Trabalhador-Mircocredito

Mais informações no WhatsApp: (41) 3472-8591