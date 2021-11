Corpo de Bombeiros inicia formação de guarda-vidas civis para a temporada 2021/2022

Foto: Bombeiros PR

O Corpo de Bombeiros do Paraná deu início nesta terça-feira (16) à etapa de instrução do curso de guarda-vidas civil voluntário para atuação na temporada de verão 2021/2022.

Eles vão reforçar o trabalho dos bombeiros militares na prevenção de ocorrências e nos atendimentos a afogamentos no mar, rios e lagos.

O treinamento abrange as modalidades “água aberta”, com 120 horas/aula, e “águas interiores”, com 80 horas/aula. Após o processo seletivo, que contou com o exame de capacidade física e entrega dos exames e documentos junto à coordenação dos cursos, 101 candidatos foram aprovados para iniciar o curso de guarda-vida civil voluntário.

No total são 63 para os municípios litorâneos na modalidade de águas abertas: Matinhos (23), Guaratuba (21) e Pontal do Paraná (19). Já para águas interiores são 39 candidatos, sendo 8 vagas para Morretes, 19 para a região de Paranavaí (Noroeste), 8 para Foz do Iguaçu (Oeste) e 4 para Umuarama (Noroeste).

Para a coordenadora da seção de concursos do Corpo de Bombeiros do Paraná, tenente Tamires Silva Pereira Teodoro, o curso é uma oportunidade de agregar civis à corporação não só na temporada, que está para começar, mas também durante a pré-operação.

“É importante ressaltar que apesar de o Corpo de Bombeiros fazer uma grande mobilização durante o período de verão, temos dados significativos também do período pré-operação. Durante a capacitação conseguimos trabalhar nos fins de semana e feriados fora do período da temporada, garantindo locais seguros para a população”, disse.

TESTES FÍSICOS – Antes da etapa de instrução do curso de guarda guarda-vidas, o candidato teve que ser aprovado nos testes físicos, em que foram avaliadas, especificamente, a capacidade de explosão e de resistência.

No teste de explosão (arrancada) a atividade para a avaliação foi a do nado estilo livre 200 metros, visando o menor tempo possível, em ambas modalidades, sendo que águas abertas foi aplicada em ambiente de praia e a águas interiores em piscina. Já no teste de resistência (Duathlon) foi proposto ao candidato correr inicialmente 500 metros, nadar 500 metros e finalizar com mais 500 metros de corrida, no menor tempo possível.

O curso está sendo realizado em sete pontos específicos e que atendem a área destinada ou escolhida pelo candidato. Terá duração de 24 dias na etapa de instrução até o início do estágio operacional, em 10 de dezembro.

Após a conclusão do período de instrução, os alunos iniciarão a Etapa de Estágio Operacional, receberão o fardamento e também uma ajuda de custo para as despesas por dia trabalhado. O encerramento da etapa de estágio do curso, que pode ser ajustada nos núcleos de ensino e comando do Corpo de Bombeiros, está previsto para a terceira semana de fevereiro.

As unidades dos Corpo de Bombeiros que estão recebendo o curso de guarda-vidas civil voluntário são o 8º Grupamento de Bombeiros de Matinhos, Guaratuba, Pontal do Paraná, e Morretes; o 9º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Paranavaí; o 9º Grupamento de Bombeiros de Foz do Iguaçu; e o 6º Subgrupamento de Bombeiros Independente de Umuarama.