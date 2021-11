Dose de reforço da covid para todos com mais de 18 anos

Seguindo decisão do Ministério da Saúde, Guaratuba está antecipando a vacinação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 para todas as pessoas com mais de 18 anos que tomaram a 2ª dose até dia 18 de junho, ou seja, há cinco meses.

Não é necessário de agendamento. A pessoa deve procurar a Central de Vacinas (Ginásio do Parque Municipal), no horário das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h.