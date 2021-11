Pontal do Paraná adota aplicativo Dados do Bem

Na manhã de quarta-feira (17), aconteceu no Pronto Atendimento de Praia de Leste o lançamento do aplicativo Dados do Bem em Pontal do Paraná.

O app serve para auxiliar no diagnóstico, rastreio e monitoramento dos casos de covid-19 e facilitar a entrega dos resultados. Participaram do lançamento do aplicativo a secretária municipal de Saúde, Carmen Moura, a secretária de Segurança Pública, Any Messina, a vice-prefeita Patricia Marcomini, a procuradora geral do Município, Vergínia Pedroso, a vereadora Elinete Rocha e o vereador Paulo Parada, além de servidores da área da saúde. Por videochamada, participou o coordenador do Dados do Bem, Jorge Henrique Carregal.

O app é gratuito e disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play e tem a parceria do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino com a prefeitura, e o Instituto Molecular do Paraná (IBMP) para disponibilizar de forma rápida o agendamento de exames e resultados. Atualmente os exames estão disponíveis para todos os casos em que há indicação por meio do agendamento pelo telefone, agora será ainda mais fácil a avaliação e o agendamento, bem como a entrega dos resultados.

Juntamente com os Dados do Bem, o município firmou uma parceria com o IBMP e Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), permitindo ampliar a capacidade de testagem da covid com testes do tipo RT-PCR na cidade, fazendo com que os resultados estejam disponíveis em cerca de 24h.

O coordenador do aplicativo falou sobre os benefícios. “Vamos começar com testes PCR com uma operacionalização simples, com muitas facilidades e os resultados provém da parte do app. O acesso gerencial será repassado para a secretária que terá todo o controle, como notificações e agendamentos”, explicou Carregal.

A secretária de Saúde explica a facilidade de se utilizar o app. “O aplicativo veio para agregar, juntamente com o serviço de atendimento aos casos de Covid já prestados nas Unidades de Saúde e também o 0800 que há bastante tempo está sendo utilizado. Temos mecanismos de fazer a inserção das pessoas na coleta. O aplicativo será para facilitar a disponibilização do resultado”, disse Carmen Moura.

A vice-prefeita também falou desta tecnologia em saúde. “Este aplicativo vem num momento certo, na temporada onde aumenta muito a população no nosso município. Teremos um resultado mais rápido e vamos fazer uma saúde melhor”, afirmou Patricia Marcomini.

O aplicativo é fácil de usar, basta fazer o download e se cadastrar: informar nome, endereço, CPF e localização. Após os dados informados, o usuário responde algumas perguntas de autoavaliação, mesmo que não apresente nenhum sintoma da covid-19. A partir daí, o app indicará se o cidadão deverá ou não fazer o teste. Se for necessário, o cidadão receberá um QRCode no celular, que dá o direito a realizar o teste. Dirige-se ao posto de coleta e apresenta o código recebido.

Vale ressaltar que o aplicativo não utiliza os dados móveis dos celulares. Mesmo que o usuário não esteja conectado a uma rede wi-fi, não será cobrado do pacote de dados.

O telefone 0800 885 8421 continua realizando os atendimentos sob Covid 19, da mesma forma as unidades de Pronto Atendimento seguem atendendo casos confirmados e suspeitos.

