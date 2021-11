Edison Camargo assume cargo de prefeito de Guaratuba por 4 dias

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

O vice-prefeito de Guaratuba, Edison Camargo (PSD) assumiu nesta quinta-feira (18), temporariamente, o cargo de prefeito do município. A transmissão do cargo aconteceu pela manhã em uma cerimônia simples com alguns secretários e funcionários da sede.

O prefeito Roberto Justus (DEM) tirou licença por quatro dias para lazer: viajará a Montevidéu para torcer pelo Athletico Paranaense na final da Copa Sul-Americana contra o time do Bragantino, no sábado (20).

A licença para viagem ao exterior foi aprovada na última sessão da Câmara de Vereadores, no dia 8. Edison Camargo permanecerá no cargo até o dia 21. “Tenho certeza que exercerá com muita dedicação, pois confio muito no seu trabalho”, comentou Roberto Justus em seu perfil do Facebook.