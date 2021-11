Guaratuba segue Estado e suspende restrições, mantendo máscaras obrigatórias

Foto: Prefeitura de Guaratuba

O Comitê de gestão de crise da covid-19 do município reuniu-se na manhã desta quinta-feira (18) e deliberou acompanhar o Governo do Estado que não renovou o Decreto com medidas restritivas que estava válido até o dia 16 de novembro.



A reunião do comitê foi presidida pelo prefeito em exercício Edison Camargo que assinará o novo decreto municipal na sexta-feira (19). Roberto Justus participou da reunião nesta quinta-feira, contudo, está licenciado por conta de uma viagem ao exterior.

A decisão do comitê considera a vacinação contra a covid-19 na cidade, que alcança 95% na 1ª dose e 86% na 2ª dose (público acima de 18 anos). Também considera a redução da média móvel de casos confirmados e a taxa de transmissão nos últimos 14 dias que tem se mantido em 0,55. A taxa de transmissão serve como estimativa de como a doença se espalha entre a população. Quando esse número é menor ou igual a 1, há queda no número de casos.

Outro indicativo levado em conta é a taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para covid que está, na Macrorregional Leste, na faixa de 31%. Nas últimas duas semanas, o Paraná reduziu em 60% o número de casos confirmados e em 50% os óbitos.

Continua a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo Paraná, prevista em lei estadual, com determinação de multa que varia entre R$ 106,60 e R$ 533 para pessoas físicas, em caso do descumprimento.

Além de revogar disposições anteriores, o decreto municipal também trará notas orientativas para o enfrentamento da covid.