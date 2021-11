Localidade de Cubatão terá Dia de Campo da Banana

Produtores rurais de Guaratuba terão na próxima semana a oportunidade de participar o Dia de Campo da Banana. Haverá palestras, atividades práticas e o concurso “Banana e seus Sabores”.

O evento está sendo organizado pela Prefeitura de Guaratuba, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar). Também tem apoio das entidades representativas dos agricultores: Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Localidade do Cubatão (Appruc), Associação Pró Agricultura Sustentável de Guaratuba (Apasg) e Associação dos Produtores Rurais da Localidade de Limeira (AprulliI).

O Dia de Campo da Banana será realizado na quinta-feira (25), com abertura programada para as 8h, no salão da capela de São Joaquim, na localidade do Cubatão.

Confira a programação

Saiba mais sobre o concurso