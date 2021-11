Ônibus vai apresentar vagas de emprego na Prefeitura de Pontal

Foto: Sejuf

O ônibus itinerante da Agência do Trabalhador estará na próxima semana no pátio da Prefeitura de Pontal do Paraná, apresentando vagas de emprego para a população.

O evento acontecerá nos dias 25 (quinta) e 26 (sexta), das 9h às 12h e das 13h30 às 17h. As empresas participantes farão entrevistas e seleção ou pré-seleção no local.

A ação faz parte do programa Emprega Mais Paraná do Governo do Estado em parceria com a prefeitura. O lançamento contará com a presença do secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost.

Os interessados em uma vaga de emprego devem, com antecedência, fazer ou atualizar seus cadastros e levar seus currículos na Agência do Trabalhador de Pontal, que fica em Praia de Leste, na rua Baronesa do Cerro Azul, 386 – das 8h às 12h e das 13h30 às 17h.

A ação também contará com os seguintes serviços:

– Sala do Empreendedor: abertura de empresas, microcréditos, tirar dúvidas dos ambulantes e outros assuntos pertinentes.

– Ponto de Atendimento Virtual da Receita Federal.