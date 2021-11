Engavetamento com morte e incêndio em caminhão na BR-376, em Guaratuba

Por volta das 7h, o motorista de um Fiat Uno de empresa, com placas de Itajaí (SC), morreu em acidente na subida da Serra do Mar (sentido Curitiba), no no km 674, em Guaratuba.

O veículo, que atuava como batedor, ficou prensado no acidente que também envolveu uma carreta Volvo com placas de Blumenau (SC), um caminhãozinho baú Mercedes-Benz com placas de Porto Alegre (RS).

Foto: Grupo BR 277

Foto: Grupo BR 277

As duas faixas da rodovia no sentido Curitiba permaneciam interditadas e o tráfego estava sendo desviado pelo acostamento, quando aconteceu outro grave acidente.

Por volta das 9h, um caminhão pegou fogo no km 674,8 da mesma rodovia, também em Guaratuba, desta vez na descida da serra.