Capacitação para ambulantes terá nova edição em Matinhos

A Prefeitura de Matinhos informa que quem pretende atuar como ambulante na temporada 2021/2022 e não participou do programa Maré de Oportunidades no início do mês terá uma nova chance.

A capacitação acontecerá no dia 30 (terça-feira), das 8h30 às 11h30, no Complexo Educacional Francisco dos Santos Junior, que fica no Tabuleiro.

O curso do programa Maré de Oportunidades será novamente oferecido pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura, para quem ainda não participou. A capacitação é destinada aos ambulantes. Serão abordadas maneiras de formalizar um negócio, gerir o dinheiro e meios de pagamento, manipulação de alimentos e condutas contra a Covid-19.

A administração municipal lembra que o curso é obrigatório para os que querem atuar como ambulantes na temporada de verão. Maiores informações podem ser obtidas com o Departamento de Fiscalização da Prefeitura, pelo telefone 3971-6015.