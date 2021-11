Confira como está sendo vacinação em Guaratuba

Na segunda-feira (22), terça-feira (23) e quarta-feira (24) continua aberta a vacinação de 1ª dose para todas as pessoas acima de 18 anos que ainda não tomaram a vacina contra a covid-19 em Guaratuba.

A vacinação é de livre demanda, não precisa agendamento. Basta comparecer com documento com foto na Central de Vacinação, que funciona no Ginásio do Parque Municipal do Canela – Piçarras, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 20h.

Continua também a vacinação de doses de reforço para população acima de 18 anos que tomou a 2ª dose até o final de junho.