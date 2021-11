Guaratuba faz audiência pública virtual do Plano Diretor

A Prefeitura de Guaratuba promove nesta terça-feira (23), às 19h, uma audiência pública para discutir o Plano Diretor do Município. Confira a apresentação e participe da audiência aqui.

De acordo com a prefeitura, a audiência será realizada de maneira virtual, através do canal do ITTI no YouTube, “em razão da impossibilidade de eventos presenciais para cumprimento da recomendação sanitária que proíbe aglomerações de pessoas visando a evitar o espalhamento do novo coronavírus”.

O Plano Diretor de Guaratuba foi elaborado em 2004 e foi entrou em vigor em 2005. Mas só foi homologado, pelo Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense (Colit), em 2014, próximo da data determinada para a revisão, que é de 10 anos após a sua implantação. Em 2017, a prefeitura iniciou a revisão, mas suspendeu o processo após questionamentos do Ministério Público do Paraná.

O Plano Diretor estabelece o zoneamento e o uso e ocupação do solo e define o desenvolvimento urbano e rural do Município. Para a revisão, a prefeitura contratou o Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura (ITTI), ligado à Universidade Federal do Paraná.

Acompanhe aqui

Confira a apresentação Plano Diretor Municipal