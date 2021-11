Homem é preso por abuso sexual de criança de 6 anos no Cubatão

Um homem foi preso pela acusação de abusar sexualmente de sua enteada de 6 anos, na tarde desta segunda-feira (22), na localidade rural do Cubatão, em Guaratuba.

Segundo informações da Polícia Militar ao Portal da Cidade, por volta das 11h30, a mãe da criança, de 36 anos, acionou a polícia informando que foi agredida por seu marido, de 55 anos, com tapas e empurrões e que sofre constantes ameaça dele. Ela também contou que o homem teria abusado de sua filha. “Questionada, a mãe informou que estava no banho no momento do abuso e ficou sabendo no outro dia, quando informou os militares”.

“De acordo com o depoimento da vítima, o homem teria ‘esfregado o pênis no rosto da menina’, fato confirmado pela criança, que disse: ‘ele esfregou o pipi na minha boca um monte de vezes ontem a noite’.”

“A mãe da criança ainda declarou que o homem sempre ofende sua filha com palavras de cunho racistas.”

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Portal da Cidade Guaratuba