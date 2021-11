Inicia programação Sempre Natal em Guaratuba

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

Aconteceu neste sábado (20) a abertura do Sempre Natal Guaratuba. O evento iniciou com uma carreata que saiu do Espaço Litoral com destino à Praça Central.

O público lotou a Praça Central que estava toda decorada e onde foi montado um palco para as apresentações que contaram com artistas da Companhia Despertar Produções.

Todos os personagens usavam máscaras de acrílico transparente. Houve queima de fogos com luzes e sem estampido, pensando nas crianças e nos animais. As crianças puderam tirar fotos na casinha do Papai Noel e com os personagens que ficaram ali pela praça.

As apresentações acontecem todos os sábados na Praça Central e nas quartas-feiras nos bairros, a partir das 19h.