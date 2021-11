Chuva de granizo provoca susto e prejuízo em Guaratuba e Matinhos

Foto: Prefeitura de Matinhos

Centenas de casas tiveram telhas quebradas pela chuva de grandes pedras de granizo que atingiu Guaratuba e Matinhos na tarde desta terça-feira (23).

De acordo com o Instituto Simepar, a chuva que durou poucos minutos teve ventos de 62 km/h e 15 milímetros de precipitação.

O forte calor aconteceu em todo o Estado do Paraná, mas apenas o Litoral teve chuva intensa. No Litoral, as temperaturas máximas variaram entre 34,1 ºC. em Guaratuba e 37,4 ºC em Antonina.

A previsão dos meteorologistas é de noite abafada em todo o Estado, mas nas praias já acontece um vento frio.