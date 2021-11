Litoral recebe mais 13 mil doses de vacina contra a covid

Foto: Américo Antonio/Sesa

A 1ª Regional de Saúde, em Paranaguá, recebeu 13.374 doses de vacinas contra a covid-19 nesta terça-feira (23) e vai concluir hoje a distribuição para os outros seis municípios do Litoral.

Todas as vacinas são da Pfizer/BioNTech. Quase metade é destinada à 1ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos. Uma grande parte é para a segunda dose. Uma parcela menor– 1.674 vacinas – para dose de reforço.

Em todo o Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) começou a distribuir ontem 474.345 doses. O envio está sendo feito por estradas.

VACINAÇÃO – De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já foram aplicadas no Paraná 17.119.038 vacinas contra a covid-19, sendo 8.831.995 D1 e 7.489.837 D2 ou dose única. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 54.035 doses adicionais (DA) e 743.171 doses de reforço (DR).