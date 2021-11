Começa hoje a mega promoção comercial e marketing do Destino Iguaçu

A divulgação digital da Loumar Black Weekend já atinge mais de 1 milhão de pessoas

Foto: Nilmar Fernando

O mais popular e assertivo formato de marketing, o famoso ‘boca a boca’, só que agora digital, se expandiu e a divulgando da promoção de pacotes de turismo para Foz do Iguaçu/PR foi sendo repassadas de grupos em grupos e se disseminou por diferentes lugares do Brasil. Diariamente são colocadas no ar, lives sobre os atrativos turísticos e os profissionais do turismo e o público final se encarregaram de expandir enviando o link a parentes e amigos. A Black Weekend organizada pela operadora iguaçuense Loumar Turismo, em parceria com empresas do setor de turismo do Destino Iguaçu, começa hoje (24) e segue até o dia 28 de novembro.

Durante os cinco dias de campanha serão divulgados valores promocionais dos produtos e serviços através das lives commerces transmitidas pelos canais Instagram e Youtube da Loumar Turismo. Os programas serão apresentadas pelos especialistas da operadora. Neste período, serão exibidos dezenas de vídeos dos atrativos turísticos, hotéis, restaurantes, aéreos, passeios, transfers, com o objetivo de mostrar o potencial e que a cidade está preparada para receber os turistas com segurança, modernidade e conforto.

Ano a ano este tipo de ação comercial vem crescendo no mundo e no Brasil não é diferente. “Estamos felizes por ajudar o Destino Iguaçu na sua divulgação, por isso criamos a Black Weekend, que se tornou a maior ação comercial que a cidade possui no mercado brasileiro. Esta campanha não é só da Loumar, mas de vários parceiros que apoiam e fortalecem a divulgação, que acaba alcançando milhares de pessoas e trazendo novos clientes e turistas para a cidade”, relata o CEO do Grupo Loumar, Marcelo Valente.

Para o secretário de Turismo, Projetos Estratégicos e Inovação, Paulo Paulo Angeli, toda a ação de marketing é de extrema importância para o Destino Iguaçu, principalmente as iniciativas privadas. Outras ações de divulgação também reforçam o setor como é o caso da campanha Natal de Águas e Luzes feito pela Prefeitura Municipal em parceria com a Itaipu Binacional e o Vem Pra Foz, criado pela Binacional. O Secretário garante que o turismo já está em forte retomada, pois Foz do Iguaçu é um dos destinos mais desejados pelos brasileiros. “Nos feriados do segundo semestre, o crescimento foi gradativo. Agora com as festas de Natal e Ano Novo e a retomada da malha aérea, vamos chegar a índices semelhantes ao pré pandemia. Estamos num bom momento”, constata otimista.

União do Setor

Não é novidade que Foz do Iguaçu é um grande destino turístico e oferece uma estrutura para receber milhares de turistas de diferentes idiomas ou idades. A união das empresas do setor se fez necessária para se criar robustez e buscar visitantes de todos os continentes do mundo. “A ação comercial criada pela Loumar Turismo é bastante importante para o Turismo da Itaipu nesse momento de pandemia. A ideia da live commerce está dando uma virada no cenário turístico e vai ajudar o crescimento do turismo de Foz do Iguaçu. Nós quisemos ser parceiros da Loumar porque a união fortalece a todos”, conta a Diretora Coordenadora Comercial e Marketing do Complexo Turístico Itaipu.

Ações comerciais

Depois que o mundo precisou fazer uma parada forçada por causa da Covid-19, o setor de turismo foi um dos mais prejudicados. Por conta disso as ações comerciais desenvolvidas em parcerias entre empresas do setor, são de fundamental importância para fomentar visitação nos diferentes destinos turísticos do Brasil. “Foz do Iguaçu precisa se posicionar no mercado. Esta ação comercial e também de marketing de grande importância e as empresas então vendendo e promovendo o destino com mais força. Nesse momento de retomada do turismo, ações comerciais como esta, colocam o destino em evidência junto com os demais do Brasil”, destaca o Supervisor Geral, Cassiano Preve, das Cataratas do Iguaçu S.A.

Foto: Christian Rizzi

Destino em crescimento

Foz do Iguaçu é um destino turísticos que está em constante crescimento e novos atrativos turísticos e hotéis são implantados ano a ano. Exemplo, é o Movie Cars que a mais de um ano está em funcionamento e oferece um passeio diferenciado para todas as idades. O parque temático está localizado no corredor turístico da cidade. “Uma ação como a Black Weekend fomenta todos os atrativos turísticos da cidade e está ofertando às pessoas a possibilidade de viajar com os preços promocionais. Para Movie Cars esta ação é bastante importante porque precisamos consolidar nossa marca e ficar expostos nas mídias com conteúdo relevantes para alavancar a visitação ”, revela Jin Bruno.

Como vai funcionar a Loumar Black Weekend

A LBW começa, dia 24, para os inscritos na lista VIP da campanha comercial, que terão dois para comprar com exclusividade. Nestes dois dias, os clientes terão mais tempo para conversar com os especialistas do call center da Loumar Turismo e comprar o que desejar. Quem comprar na Loumar Black Weekend terá bastante tempo para organizar a viagem, ou seja, poderá usar os pacotes de 01/12 até 30 de junho de 2022.

A abertura para o público geral da LBW será na quinta-feira, 25, com um stand-up comedy do humorista Alorino Jr. O show e a live commerce de venda de pacotes turísticos vão acontecer simultaneamente. Nesta edição, o humorista terá plateia presencial para dar mais movimento na noite de humor.

Cronograma

24 e 25 venda para a lista VIP

25/11 às 20h – Show de abertura da Loumar Black Weekend

YouTube: https://www.youtube.com/user/loumarturismo

Instagram: https://www.instagram.com/loumartur

Facebook: https://www.facebook.com/loumartur

WhatsApp: (45) 3521 4001

Telefone: (45) 3521 4000