Árvore de Crochê estreia neste sábado às margens da baía de Guaratuba

Pelo segundo ano consecutivo, será instalada a Árvore de Natal confeccionada pelas “Amigas do Crochê e Tricô de Guaratuba”, no Terminal Turístico da Praça dos Namorados.

Ela é feita artesanalmente e estará em exposição a partir deste sábado (27), ao lado do quiosque Pôr do Sol e junto a um dos cenários mais bonitos da baía de Guaratuba.

Uma novidade é que as crocheteiras montaram uma lojinha no terminal para comercializar as peças durante a temporada de verão.