Estudantes de turismo concluem curso para a operação Verão

Foto: Paraná Turismo

Os 37 acadêmicos de turismo candidatos a se tornarem monitores no verão iniciaram uma série de capacitações e avaliações, que seguem até a próxima sexta-feira (26). A operação dos órgãos do estado na temporada leva o nome de “Verão Paraná – Viva a Vida”

Destes, 18 serão selecionados para trabalhar nas atividades promovidas pelo Governo do Paraná, juntamente com nove coordenadores (cinco bacharéis e quatro guias de turismo), em diversos pontos do Litoral e no município de Porto Rico, na região Noroeste do Paraná. Eles vão atuar em dezembro e janeiro. A divulgação dos selecionados para trabalhar acontece amanha (sexta-feira, 26).

“Vamos proporcionar aos turistas que visitam o nosso Litoral informação de qualidade e bom atendimento. A região é muito rica, com belezas naturais e culturais, gastronomia diversificada e capacidade de desenvolver, ainda, outros formatos para a atividade turística de outros segmentos, como turismo religioso, de aventura e até mesmo rural e cicloturismo”, destacou o assessor técnico da Paraná Turismo, André Poletti.

Ele ministrou a palestra “Bem receber”, que faz parte da programação da capacitação, e explicou quais informações os monitores e coordenadores devem dominar para repassar aos turistas durante a temporada.

Os selecionados recebem capacitações com temas voltados ao turismo do Paraná, dinâmicas e visitas técnicas aos atrativos e pontos onde ocorrerão as atividades promovidas pelo Governo do Estado.

EXPERIÊNCIA – Para a estudante de Turismo da Universidade Federal do Paraná (UFPR) Jenifer Adiele de Lima, o treinamento possibilita uma troca de experiências entre os futuros profissionais da área de diversas cidades e idades.

“A capacitação é muito importante para que possamos entender o olhar do turista e aprender sobre os atrativos no Litoral, além de saber como se posicionar e fazer um bom atendimento, principalmente diante de uma pessoa com deficiência física ou mobilidade reduzida”, disse.

Na prática, os participantes fizeram uma simulação de abordagem ao turista. Eles já visitaram a Estação Ferroviária de Antonina, o Ekoa Parque em Morretes, e o terminal de embarque para a Ilha do Mel.

Nesta quinta-feira (25), o grupo vem para Matinhos e a Guaratuba, especificamente no Pico de Matinhos e no ferry boat.

“O projeto vem sendo sensacional, um aprendizado e tanto”, destacou Gustavo Branco Medici, estudante de turismo da UFPR. “A capacitação é o motivo principal de estarmos reunidos, mas é muito mais que um curso extra. Temos a oportunidade de conhecer vários cantos do Litoral e visitado locais que nem sabíamos que existia”.