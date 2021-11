Associação do Eliane e Nereidas promove talentos e negócios do bairro

A Associação de Moradores dos bairros Eliane e Nereidas (Amben), em Guaratuba, realiza, durante a tarde e a noite desta quinta-feira (25), uma série de atividades para promover o comércio local e incentivar a convivência comunitária.

As ações acontecem das 14h às 21h, no salão de eventos da Igreja São Luiz Gonzaga, localizado na rua México, 231. Moradores das outras regiões de Guaratuba, de outras cidades do Litoral e turistas são bem-vindos

O evento terá palestra, música, atividades culturais, terapeutas, assistentes sociais, orientações jurídicas, comunicação empresarial, consultorias e a divulgação dos produtos e serviços dos comerciantes e trabalhadores autônomos da região.

Uma das principais atrações do evento será a palestra com a coach Ana Cláudia, formada por Roberto Shinyashiki – especialista em inteligência emocional.

Bem estar e educacional – coordenação: Patrícia Araújo

Alongamento – Studio Patricia B Fitness

Serviço consultoria de Bem Estar Integral e talentos – Patrícia Araújo

Orientação a gestantes – Doulas Andressa e Mariana

Comunicação – Cristiano Bassa

Educação Ambiental – Uso correto do óleo usado – Gabriel Antochevis

Leve óleo usado e concorra a prêmios

Talentos – coordenação: Patrícia Araújo

Música – Gisele Maria. Magierski (Coroados)

Desfile e Música – Mariane Cristina Silva (Brejatuba)

Música – Joice Fernanda Peres – cantora

Contador de Histórias – Mariana e Norivaldo

Bingo – coordenação: Eliana Lima

das 16h às 17h

Negócios – coordenação: Nubia Pereira e Karine Kostler

Confecção – Josete Valim (Nereidas)

Itens de cama e cozinha (panos de prato/fronhas/lençóis de cetim) – Stella Campagnolo

Alimentos Saudáveis – Norivaldo Pedro Gonçalves

Panetones – Cleanny Fidelis da Silva Ribeiro

Macramê, artesanato em barbante – Artesã Lucineia Gonçalves Ferreira de Oliveira artesã

Brechó – Amben

Desenvolvimento pessoal – Palestras – coordenação: Nubia Pereira

17h às 18h – Educação financeira – Com Giovana Paola Fioreze Seitz

19h30 às 21h – Inteligência emocional – Com a coah Ana Claudia

contribuição para a palestra: associados 1kg de alimento não perecível – não associados R$10,00 ou 2kg de alimentos não perecíveis.

Vagas limitadas e inscrições no Whatsapp 41.9.9119.6408



* A Associação estará aceitando doações de roupas, calçados, livros e brinquedos para o evento de hoje e para outras ações sociais.