Homem é denunciado por violência doméstica e acaba preso por tráfico

Foto: 9º BPM

O caso aconteceu na noite desta terça-feira, em Matinhos. A pessoa que ligou para a polícia contou que viu um homem arrastando uma mulher pelos cabelos, para dentro de uma residência situada na rua Graciosa, no bairro Sertãozinho.

Ao chegarem ao local, os policiais foram atendidos por um homem que negou a agressão e disse que não havia nenhuma mulher no imóvel, “ franqueando, inclusive, a entrada da equipe na moradia para a averiguação e confirmação da sua afirmativa”, conforme o relato da PM.

“De fato, após a verificação, a suposta vítima não foi localizada. Não se constatou a denúncia de violência doméstica. No endereço, um sobrado, encontravam-se apenas o responsável e mais dois homens, um primo e um amigo do abordado”, diz o relato.

“Apesar disso, para a infelicidade do denunciado, no decorrer da inspeção, em um dos quartos da casa, em cima de um móvel, os policiais militares visualizaram e apreenderam uma sacola contendo 46 g de cocaína (sendo parte da droga fracionada em 11 buchas prontas e embaladas para a comercialização) e R$ 583 em espécie”.

A procurar continuou pela casa e, na cozinha, dentro em um pote de moedas, os militares estaduais encontraram e apreenderam mais entorpecentes: 6 papelotes de maconha, totalizando 16 gramas da droga.

O homem inicialmente disse que era usuário de drogas, mas, “posteriormente, ele confirmou aos policiais que as drogas não eram para o seu consumo, e que ele as estava comercializando no endereço”.

Como resultado da ação, o jovem de 25 anos de idade recebeu voz de prisão por tráfico de entorpecentes e, posteriormente, foi conduzido até a Delegacia Cidadã de Matinhos. Os demais abordados foram liberados no local.