Polícia Civil de Guaratuba faz operação “Black Friday” contra grilagem de terras

Fotos: Polícia Civil / 8ª DRP

Policiais civis de Guaratuba realizaram na manhã desta sexta-feira (26), a Operação Black Friday “com o objetivo de aprofundar investigações relacionadas à grilagem e ocupação irregular de terrenos no município”.

A partir de denúncias da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Polícia Civil passou a apurar a compra e venda de lotes no município com valor muito abaixo ao de mercado, muitos em área de reserva, e a produção de documentos falsos que eram utilizados na tentativa de regularizar áreas de posse ilegal.

´”Constatou-se que um ex-funcionário da Prefeitura Municipal, de 44 anos, que encontra-se há anos desligado do órgão, era responsável por forjar os documentos que seriam posteriormente apresentados aos órgãos públicos com o objetivo de possibilitar a ligação de serviços (água e luz) e até mesmo intentar ações possessórias judiciais”, informa a Polícia Civil.

Foi dado cumprimento a um mandado de busca e apreensão em uma residência localizada no bairro Cohapar.No local, segundo a Polícia, foram apreendidos diversos documentos falsificados, um computador e um simulacro de arma de fogo.

A investigação prossegue com a perícia do material apreendido e na identificação de mais envolvidos em eventual esquema de corrupção.

De acordo com o delegado responsável pela operação, Leandro Stábile, “a ocupação irregular de terrenos, muitas vezes em área de reserva legal, é um grande problema nos municípios litorâneos e a própria legislação prevê que, mesmo após constatado o desmatamento, não é possível regularizar esta situação”. O delegado acrescenta que os ocupantes destas áreas irregulares devem ter consciência da impossibilidade de se legalizar esta posse.

Para denúncias, a 8ª Delegacia Regional de Polícia de Guaratuba tem uma página no Facebook e o fone/whats (41) 3442-1202.