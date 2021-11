Creci-PR faz reunião descentralizada e nomeia nova delegada de Guaratuba

A direção estadual do Creci-PR reúne-se nesta sexta-feira (26) em Guaratuba, na sequência de reuniões realizadas pelo interior do Paraná.

“A atual gestão, liderada pelo presidente Luiz Celso Castegnaro, tem promovido reuniões executivas fora da sede (em Curitiba) com o intuito de aproximar os gestores do Creci-PR dos corretores de imóveis e lideranças locais”, informa a entidade. “A descentralização das reuniões de diretoria permite que os corretores conheçam o funcionamento do Conselho”.

Além da pauta técnica com a deliberação de assuntos institucionais será feita a nomeação da nova delegada municipal de Guaratuba, Vania Regina Grossi Fernandes, da VR7 Imóveis.

A reunião está marcada para as 14h, no auditório do Spazio Marine Hotel, no balneário Eliane.