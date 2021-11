Esporte capacita 200 pessoas para operação Verão

Fotos: Thiago Chas/Paraná Esporte

A Superintendência do Esporte do Governo do Paraná iniciou nesta semana o curso de formação e capacitação para 200 profissionais e acadêmicos habilitados em processo seletivo para atender a população durante a operação Verão Paraná – Viva a Vida. O curso começou na segunda-feira (22) e vai até hoje (sexta, 26).

O trabalho começa no dia 27 de dezembro e segue até 31 de janeiro, em todos os municípios do Litoral e também em Porto Rico, às margens do rio Paraná, no Noroeste do Estado.

No Litoral haverá pontos fixos em Pontal do Paraná (Shangrilá, Ipanema, Praia de Leste), Matinhos (Pico e Caiobá). Nas demais cidades haverá equipes itinerantes: Guaratuba, Paranaguá, Antonina, Morretes e Guaraqueçaba.

Foram selecionados profissionais e acadêmicos das áreas de educação física, enfermagem, turismo e comunicação social. Durante a formação e capacitação, os participantes recebem cursos e oficinas intersetoriais – envolvendo esporte, turismo, saúde e orientação sobre sustentabilidade.

A ação na temporada é realizada pelo Governo do Estado, que reforça a estrutura e o atendimento nas praias e balneários, oferecendo ações voltadas ao lazer, sustentabilidade, saúde, segurança e entretenimento aos turistas e moradores locais. A Superintendência Geral do Esporte é responsável pelas atividades esportivas, recreativas e de entretenimento.