Paranaguá cancela festas de Ano Novo e Carnaval

Prefeito Marcelo Roque e o apresentador do Bom Dia Litoral Pierre Andrade

Em entrevista à TVCI na manhã desta segunda-feira (29), o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque, anunciou o cancelamento do desfile das escolas de samba e o “Banho de Mar a Fantasia” do Carnaval de 2022.

Também está cancelada a festa de Ano Novo que costuma ser realizada na Praça de Eventos Mário Roque.

Ainda na entrevista ao programa Bom Dia Litoral, o prefeito afirmou que estuda a possibilidade de liberar eventos em locais fechados, dependendo de como estiver a pandemia no final de fevereiro. Para os bailes de Carnaval nos clubes, será necessário apresentar a carteira de vacinação contra a covid-19 atualizada, com ao menos duas doses, além de seguir as regras sanitárias vigentes na época.

Os locais ainda deverão verificar a temperatura dos participantes. De acordo com o prefeito, a decisão foi tomada pelo fato de a cidade ainda não ter toda a população vacinada.

Marcelo Roque também falou da decisão em seu perfil no Facebook: “Paranaguá não terá carnaval em 2022. Nosso retorno tem que ser gradual e responsável. O momento é de reflexão e cuidado. Vamos pedir a Deus para que tudo ocorra em paz nos próximos meses e a gente possa, em breve, se divertir com segurança.”

Fonte: TVCI