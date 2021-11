Aifu apreende bebidas e cigarros de contrabando em Guaratuba

Fotos: PMPR

As equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) lançaram operações de fiscalização em Curitiba e em Guaratuba entre a noite de sábado (27) e a madrugada de domingo (28).

Em Guaratuba, os policiais fiscalizaram 14 estabelecimentos e as equipes municipais aplicaram 26 autuações administrativas e apreenderam 311 garrafas de bebidas alcoólicas, além de 87 maços de cigarros, uma máquina de jogo do bicho e 23 essências de narguilé.

Durante as abordagens, os policiais militares e demais agentes que atuaram na operação constataram 536 autuações nos locais fiscalizados.

26 autuações administrativas

6 autos de infração de trânsito;

1 apreensão de máquina de jogo do bicho;

311 garrafas de bebidas apreendidas;

87 maços de cigarro;

23 essências de narguilé;

20 pessoas abordadas;

2 pessoas detidas;

536 pessoas se encontravam nos locais fiscalizados;

5 autos de infração de trânsito;

1 veículo recolhido ao pátio;

1 crime de trânsito;

1 TCIP (Termo Circunstanciado de Infração Penal) por jogo do bicho em um bar da área central;

2 BOUs (Boletim de Ocorrências Unificados) por contrabando, no Centro e no bairro Mirim;

1 BOU (Boletim de Ocorrência Unificado) por embriaguez ao volante no Centro.

